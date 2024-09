Violamania: la vittoria con la Lazio è stata un abbaglio? Empoli per ora dice di sì

Getty Images

Non abbiamo nessuna intenzione di partecipare alla querelle che ha tenuto banco nelle ultime settimane fra Fedez, Tony Effe, Chiara Ferragni e tutti gli altri. Ma ci perdonerà lo stesso Fedez se prendiamo in prestito il titolo del suo ultimo pezzo per descrivere la situazione in casa Fiorentina:OK, il termine è un po’ forte, ma Firenze sperava davvero che la vittoria, insperata alla vigilia, contro la Lazio, potesse davvero rappresentare un punto di svolta nella stagione della Fiorentina iniziata non certo nel migliore dei modi.E Raffaele Palladino è ripartito proprio da lì, dal secondo tempo visto contro i biancocelesti e che aveva lanciato segnali incoraggianti per tutto il gruppo viola. La Fiorentina si è ripresentata ad Empoli con una linea a quattro e con in campo contemporaneamente Colpani, Gudmundsson e Kean.e la sensazione che la Fiorentina, di nuovo, sia una squadra a cui manca identità e in cui ancora non si vede appieno la mano dell’allenatore. E se da un lato la viola non ha rischiato nulla contro una delle squadre rivelazione del campionato, è pur vero che non è stata in grado di calciare mai in porta e ha sacrificato Gosens abbassandolo in una posizione a lui non congeniale. Senza contare che in squadra esistono alcune contraddizioni ancora da chiarire.

Antichi difetti, dunque, che hanno fatto sprofondare la Fiorentina nell’ennesimo pareggio stagionale e che spingono a riflettere sul fatto che, forse, nella bella vittoria contro la Lazio i segnali di una guarigione non erano così evidenti. La Fiorentina continua ad essere una squadra attaccata con tutta sé stessa alle iniziative individuali di. Ma se la parola d’ordine della stagione è davvero “ambizione”, c’è ancora parecchio da lavorare per trasformare la vittoria contro la Lazio