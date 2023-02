La nuova Fiorentina piace, eccome se piace! Ne sa qualcosa il Franchi che, dopo l’ottima prestazione dei gigliati all’Olimpico contro la Lazio, ha potuto ammirare contro il Toro una squadrasebbene con qualche brivido di troppo. La nuova Fiorentina (che poi sarebbe la vecchia Fiorentina) approda, con merito, alle semifinali di Coppa Italia. Davanti ci sarà un avversario tutt’altro che proibitivo: la Cremonese fanalino di coda della Serie A. E, al di là del romanticismo di vedere i grigiorossi ad un passo dall’arrivare in fondo ad una competizione comunque prestigiosa, la missione Viola è chiara:Vincenzo Italiano è tornato, da due gare a questa parte, al 4-3-3 dopo la parentesi del 4-2-3-1. Una scelta dettata dai risultati, ma anche dalle prestazioni, con la Fiorentina che, fino a una manciata di giorni fa,agli occhi dell’esigente pubblico Viola. Da qui la scelta di un ritorno al passato, che fin qui sta decisamente pagando, nonostante ad inizio stagione proprio il 4-3-3 fu motivo di ampie discussioni all’interno della piazza Viola. La differenza di rendimento, probabilmente, sta tutta nella crescita di condizione delle due mezzali:. Piuttosto deludenti ad inizio stagione, i due hanno offerto ieri (ma anche con la Lazio) una prova di grande sostanza e qualità muovendosi tra le linee e non facendo mai praticamente veder palla al duo Ricci-Linetty. Se si manterranno su questi livelli,Ma veniamo ad una delle note più liete della serata di ieri:Il serbo ha letteralmente arato per tutto il match la fascia sinistra facendo venire il mal di testa al povero Singo. Una prestazione sublimata con la splendida pennellata per la craniata di Jovic che è valsa l’1 a 0. E il tifoso Viola tira un sospiro di sollievo se pensa che era ad un passo dal lasciare Firenze nell’ultima sessione direzione Bologna., dopo i capolavori fatti a Bergamo,. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea:Infine, un consiglio spassionato al presidente Rocco Commisso. Caro presidente, è innegabile che la stagione Viola, fin qui, sia decisamente sotto le aspettative. Dopo un’ottima prestazione come quella di ieri che può rappresentare un punto di svolta,Meglio godersi questa nuova-vecchia Fiorentina, che quest’anno può ancora fare cose importanti.