Nelle ultime cinque partite, la Fiorentina ha racimolato un punto. In campionato, il capocannoniere è Benassi, centrocampista involuto che l’ultima gioia l’ha festeggiata a gennaio. Questo per far comprendere le difficoltà di una squadra che non segna, non vince e che, se prima si poteva lamentare dei troppi pareggi, adesso ringrazia quei segni X che hanno regalato tranquillità in un finale di stagione aggrappato alle debolezze altrui per raggiungere la salvezza aritmetica.



Secondo Montella, il problema è di unione. Non è importante pensare agli acquisti, bensì a come ritrovare l’entusiasmo tra le parti. La verità sta nel mezzo: con l’attuale situazione ambientale, tutto diventa difficile. Soprattutto per una squadra «impaurita», come l’ha definita il mister. Una contestazione continua e una piazza spaccata contro la proprietà. È altrettanto vero che alcuni giocatori hanno dimostrato di non poter competere a certi livelli, fattore che non è stato minimamente considerato dalla società, almeno pubblicamente. Purtroppo l’autocritica non ha residenza in casa Fiorentina, quindi il vento del cambiamento non soffia così forte. Soprattutto perché il capo si è stancato, ma questo già si sapeva. Perché tra lettere e sfoghi, i Della Valle si erano già incanalati verso il disimpegno. Bravo Chiesa, che ci mette la faccia. Glissa sul futuro, giustamente, e dice che la squadra si merita i fischi, così come fa Montella in conferenza stampa. Chiesa parla da capitano, lo ammette lui stesso. Giura che le contestazioni non toccano la squadra, e che la testa è a Parma, dove la vittoria la Fiorentina la deve a se stessa e ai tifosi. In estate urge una ripartenza, come quella che nel 2012 investì la Viola con Montella dopo le disastrose stagioni post-Prandelli. Cambiamento, rivoluzione. Ma all’epoca la proprietà voleva ancora fare calcio.