La polemica manca di una premessa. Lo spostamento della Mercafir, il progetto esecutivo, le tempistiche per l'iter e le modifiche all'interesse pubblico. Ma quando si farà veramente lo stadio? Durante la presentazione svoltasi a marzo 2017, le date erano state tracciate: prima pietra nella seconda parte del 2019, due anni dopo le chiavi in mano dell'impianto. Tutto rimandato. E adesso si discute della possibile riduzione della capienza, un fattore che farebbe risparmiare 30 milioni di euro ma rappresenterebbe un forte autogol.

30.932 il dato aggiornato alla gara contro il Napoli. Lontani gli anni di Prandelli, ma il popolo viola non è mai mancato, neanche in trasferta. Dunque, uno stadio coperto, moderno, fruibile, consono e tendente alla modernità attirerebbe ancor più sostenitori, che da diverse stagioni lamentano le mancanze del seppur ammodernato 'Franchi'. 40.000 posti per sognare tutti insieme.

Il costo complessivo dell'opera (stadio, servizi e cittadella) si aggira intorno ai 500 milioni, dei quali 140 destinati al protagonista dell'opera. L'ipotetico passaggio dai primordiali 40.000 posti ai 35.000 trapelati nei giorni scorsi porterebbe un risparmio di circa 30 milioni, abbassando l'ammontare a 110 milioni., rimasta sorpresa da tale idea. Il Sindaco e gli Assessori sono rimasti spiazzati, non troppo entusiasti. Il chiarimento con la- contatto tra il Sindaco di Firenze Dario Nardella e il Presidente Esecutivo viola Mario Cognigni - ha rimesso a posto la questione, anche se luce verrà fatta quando - presumibilmente intorno a maggio - sarà presentato il progetto esecutivo.I timori del Comune si riflettono nella reazione della squadra. L'abbassamento della capienza - che resterebbe estendibile -che, con un 'Franchi' non più al passo con i tempi, non ha mai fatto mancare picchi d'audience. A novembre, nella gara contro la Juventus,: 42.872 spettatori, tra 21.219 abbonati e 19.653 paganti, per un totale di 1.238.604 milioni d’incasso. E proprio in questa stagione, la media spettatori è tornata sopra i 30.000, come non accadeva dal 2014: