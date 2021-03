Oltre ottanta minuti di nulla assoluto, niente gioco, nessuna idea, solo un lento attendere la fine di una partita giocata malissimo, che visto i viola puniti dall’unico vero spunto dei friulani. Nell’unico spunto di De Paul, tutta la difesa viola si è fatta trovare impreparata, spalancando la porta a Nestorovski, che da due passi non può far altro che insaccare., complice la vittoria dei sardi.Questa volta non può essere esente da colpe Cesare Prandelli, che non sta riuscendo a dare niente ad un gruppo in evidente difficoltà.Dopo la vittoria contro lo Spezia, arrivata anche grazie ad un lavoro attento del tecnico, ci si aspettava continuità, almeno di prestazione se non di risultato, ma della Fiorentina di una settimana fa non si è visto assolutamente niente.La Fiorentina non deve assolutamente pensare di essere salva, anzi, dovrà lottare in ogni partita per provare a tenere dietro le inseguitrici, magari arrivando