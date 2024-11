Violamania: questa Fiorentina non ha punti deboli. E il reale obiettivo lo sapremo tra poco

Getty Images

", la celeberrima frase didiventa come mai prima d'ora d'attualità vedendo il campionato che sta facendo la Fiorentina. Per chi non lo conoscesse, Ciuffi (scomparso nel 2013) era un tifoso ed un personaggio amatissimo a Firenze. Incrollabile ottimista e personalità straordinaria, Ciuffi era deputato ad annodaree sognava, un giorno, di festeggiare il terzo scudetto della storia viola. Poco più di dieci anni dopo la Fiorentina si trovadopo 13 giornate in un campionato che la vede assoluta protagonista e lanciata in una striscia positiva di ben sette vittorie. Viene quasi spontanea una domanda: può davvero la Fiorentina sognare l'imponderabile? O, più in generale, quale potrebbe essere l'obiettivo della Fiorentina quest'anno?

La verità è che forseper capire dove realmente potrà arrivare la squadra viola. La Fiorentina, per ora, si gode una classifica clamorosa in cui è riuscita a mettere in fila squadre ben più attrezzate di lei come Juve, Milan e Roma ma nelle prossime settimane sarà attesa da una sessione d'esame che dirà tutto sulle ambizioni di Palladino e i suoi. Inter, Bologna, Napoli, Juve: tutte squadre che i viola devono ancora affrontare in campionato e i cui incrociche nel frattempo ha composto sul prato del Sinigaglia la settima sinfonia. E anche stavolta la prestazione è stata quella di una grande squadra.

Ritmo non eccelso, prestazione non brillantissima, ma carattere da leoni, solidità difensiva (ormai una consuetudine) e straordinario cinismo. Il fatto è che la Fiorentina, oggi,anche quando viaggia a marce più basse. De Gea è fenomenale, la difesa s'intende a meraviglia e tiene alla grande, il centrocampo fa girare tutta la squadra e là davanti c'è un ragazzo capace di trasformare in gol ogni mezza occasione che gli capita sui piedi. E dove può arrivare una squadra che al momento non mostra nessuna criticità?Nel frattempo Firenze gode.