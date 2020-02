La Fiorentina, per la prima volta dall’inizio della gestione Iachini, è stata costretta ad issare bandiera bianca, e contro l’Atalanta non è riuscita ad evitare la sconfitta. Nonostante un buon avvio, la squadra viola con il passare dei minuti ha mostrato la sua fragilità, scoprendo il fianco alla Dea, e soprattutto ha mostrato l’incapacità di reagire o provare ad invertire l’inerzia della gara, che dopo il pareggio di Zapata si era messa decisamente in discesa per i bergamaschi. Non bisogna però dimenticare un primo tempo giocato d’astuzia, con la Fiorentina capace di sfruttare le poche occasioni avute, chiuso in vantaggio grazie ad un gol del ritrovato Chiesa.



CAMBI - Quando la partita si è fatta più difficile, però, con l’Atalanta capace di pareggiare grazie alla zampata d Duvan, Iachini ha visto la sua squadra perdere coraggio e mordente di minuto in minuto, senza avere la possibilità di rivoluzionare la viola con i cambi. Il mercato della Fiorentina, infatti, ha portato ottimi giocatori, ma soprattutto per il lungo periodo, con Duncan - ancora alle prese con qualche acciacco - che in questo momento serve come il pane a Iachini. Il centrocampista ghanese sarà sicuramente una risorsa importante, perché dotato di grande gamba e qualità, e la Fiorentina si augura di poterlo mettere in campo già domenica prossima a Genova contro la Samp, in una partita molto importante.



RIBERY - Una notizia più che positiva arriva da Daniele Pradè, che in zona mista ha parlato delle condizioni di Franck Ribery, l’anima di questa squadra, che da dicembre non scende sul terreno di gioco. L’ex Bayern Monaco tornerà sul campo da domani, e fra circa 10 giorni tornerà a lavorare a pieno regime, con la Fiorentina che spera di averlo, anche per pochi minuti, per la gara del Franchi contro il Milan del 22 Febbraio. La Fiorentina aveva affidato il processo di crescita dei suoi giovani anche al suo numero 7, così non è stato, ma il carisma di Ribery è una qualità che nessuno nella rosa viola possiede, e la sua personalità può davvero spostare gli equilibri, dando nuova energia a tutta la rosa.