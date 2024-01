Violamania: serviva il Sassuolo per capire che manca un esterno?

Facciamo una doverosa premessa: il girone d'andata della Fiorentina è e resta stellare. 33 sono un'enormità e il quarto posto solitario era un qualcosa di assolutamente non pronosticabile ai box di partenza: la Fiorentina sta facendo un piccolo miracolo se paragonata al resto delle squadre che dovrebbero lottare per il posto Champions. Detto questo, i viola si trovano in una posizione di classifica estremamente ghiotta e sarebbe un peccato mortale non fare di tutto per provare a rimanerci fino a fine anno, senza far drammi se poi effettivamente non dovesse succedere. Certamente sarà difficile immaginare una Fiorentina in cima a fine anno se si dovessero continuare a vedere prestazioni come quella di ieri col Sassuolo. A Reggio Emilia si è vista una viola estremamente imballata, con poche idee e, soprattutto, con delle enormi lacune nel reparto avanzato. La domanda però è una: non lo si sapeva di già?



DECIMATI - "Davanti siamo pochi, mi auguro che presto si possa aggiungere qualcosa". Italiano è stato abbastanza chiaro nel post partita di Reggio Emilia. Sottil, Kouamé e soprattutto Nico Gonzalez. In questo momento la Fiorentina sta vivendo una vera e propria emergenza per quanto riguarda il pacchetto avanzato. Proprio per questo, la gran parte della piazza si aspettava che già il due di gennaio o poco più fosse annunciato il tanto sospirato esterno d'attacco. E ieri Brekalo, evidentemente con la testa già ampiamente e Zagabria, ed Ikoné hanno confermato che si trattasse di timori con un certo grado di fondatezza. Serve un esterno e serve subito, e probabilmente non serviva il Sassuolo per accendere il campanello d'allarme.



SPENTI - Sarebbe però anche ingeneroso ridurre la sconfitta di Reggio Emilia a sola responsabilità degli attaccanti. La squadra, di fatto, non ha girato fino al forcing finale arrivano nelle ultime fasi di match. E con tutta onestà, la partita sarebbe finita al meritato 2 a 0, incomprensibilmente annullato dal VAR. Se poi si mette a sbagliare i rigori anche Jack... Poco male, per carità, si tratta solo di un passo falso nel lungo percorso di crescita di questa squadra. Ora però c'è bisogno che la società dia una mano.