Sembrava chiusa, anche quel residuo barlume si stava esaurendo sotto i colpi delle contestazioni. Invece, Marko Pjaca è più vivo che mai. E vuole la Fiorentina, l'unico tassello che lo ha reso inscindibile dalla maglia viola. Fino a ora. La Juventus non vuole piegarsi ai giochi del croato, sebbene i giorni passino e l'esigenza di compiere l'uscita è evidente. Una necessità per tutte le parti, a prescindere dall'interesse della Sampdoria e dal possibile inserimento nella maxi-trattativa con il Milan.



Con il redivivo avvicinamento, adesso Corvino deve chiudere. La sua forza è il rapporto con Marko Naletilic, agente del calciatore, che "gli deve un favore" dopo la questione legata al sorpasso dell'Atalanta per Pasalic. Grazie al procuratore, la pista è sibillinamente rimasta in piedi. Al secondo tentativo, deve andare in porto. Con una formula che accontenti tutti, senza prendere per la gola nessuno. Il trasferimento a titolo temporaneo secco è fuori dalle logiche viola, con un ipotetico riscatto i bianconeri rischierebbero di perderlo, senza diritti di recompra successivi. L'accordo si troverà sulla via di mezzo, trovando un compromesso accettabile per entrambe le parti.



Un arrivo diverso da Pjaca farebbe saltare ancor di più lo sconosciuto equilibrio all'interno delle dinamiche fiorentine. Certo, un profilo come Sansone lenirebbe le ferite: un giocatore pronto, fatto, di talento. Non una scommessa. Serve un nome che garantisca certezze ed euforia, le due medicine indispensabili che la Fiorentina deve procurarsi sul mercato.