Era tutto scritto. Perché le barricate dell'UEFA suonavano come il campanello della beffa. Incredibile: una squadra con debiti da centinaia di milioni, che si permette di chiudere in cospicuo passivo e prende in giro facendo un mercato al di sopra delle proprie possibilità, viene riammessa alla competizione dalla quale è stata esclusa. Niente giri di parole: un cambiamento vergognoso, che supera qualsiasi sostanza di immaginazione, specialmente per la forte differenza tra la formula giudicante dell'UEFA e quella del TAS.



La prima, peraltro, ha atteso e dilatato i tempi per creare una memoria inattaccabile. Abbiamo visto. Settimane perdute a programmare, stravolgere i piani in balia dell'incertezza. Che, prontamente, come accade in questi casi, si è tramutata in derisione.Che, prontamente, come accade in questi casi, si è tramutata in derisione. Com'è possibile? Debiti, farse e teatrini, tutto per averla vinta. In Italia, come in Europa, a questo punto, funziona nello stesso modo. E non siamo così diversi dagli altri.



Attesa, attesa, solamente per ricevere l'ennesima delusione. Arrivare settimi con magheggi economici e continui cambiamenti, eludendo le regole e le leggi economiche, è concepibile dalla giustizia. Questa la vera sentenza. Da adesso si guarda avanti, con i conti in regola e con la speranza di costruire una squadra virtuosa, così come i nostri bilanci. Intanto Yonghong Li è indagato dalla Procura di Milano.