La Fiorentina ritrova il sorriso in Coppa Italia, grazie alla vittoria esterna contro l’Udinese, regalandosi gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà l’Inter.Il tecnico di Orzinuovi è stato chiamato per rimettere insieme i cocci rotti di una squadra che ha delle buone qualità, ma non riesce ad esprimersi per limiti caratteriali e mentali, e in una sola partita la differenza si intravede già, con la speranza che una vittoria raggiunta al 110’ possa sbloccare la testa e le gambe dei giocatori.La partita contro l’Udinese è stata sostanzialmente decisa da due ragazzi del 2000, che sono stati protagonisti ma in senso completamente opposto. L’eroe di giornata è senza dubbio, esterno spagnolo dal fisico gracilino, ma che già aveva dimostrato di possedere una tecnica superiore alla media. Dopo essere rimasto in viola in assenze di offerte concrete in estate, Prandelli ha deciso di puntare su di lui a dieci minuti dalla fine dei tempi supplementari, magari anche per aumentare la qualità in vista dei calci di rigore, e il maiorchino ha stupito tutti.L’altro ragazzo del 2000 è quello più atteso, il vero motivo per cui la Fiorentina in estate non è andata con decisione su un attaccante di peso, il pupillo del presidente Commisso., che in questa stagione è fortemente involuto e a tratti irriconoscibile. Un solo gol in 9 partite per il serbo, che si sta facendo ricordare soprattutto per l’indolenza in campo e la miriade di occasioni banalmente sprecate. Anche durante la sfida contro l’Udinese, dopo una prestazione grigia, rubando bene palla alla difesa friulana, si è macchiato di un errore gravissimo, sparando altissimo un sinistro che avrebbe solo dovuto appoggiare in porta, con Musso già in ginocchio.