Una manifestazione con momenti di violenza e scontri con la Polizia ha visto protagonisti oggi a Londra i teorici della diffusione del coronavirus per colpa della tecnologia 5G. I contestatori si sono dichiarati anche contrari al vaccino antivirus e al lockdown imposto dal Governo inglese.

Un plateale “abbraccio di gruppo” è stato organizzato fuori dal quartier generale della polizia di Scotland Yard da uomini, donne e bambini che esibivano cartelli di protesta ("I miei diritti, la mia libertà di parola, il mio corpo” "Nessun domiciliare, nessun 5G") per poi appunto abbracciarsi tutti insieme in protesta contro le linee guida del governo sul distanziamento sociale. La polizia è dovuta presto intervenire per separare il gruppo e arrestare un uomo che aveva aggredito dei poliziotti.



Il mese scorso, il ministro Michael Gove aveva definito la teoria della cospirazione del 5G: "Una totale assurdità. La gente -ha aggiunto Gove- deve smettere di credere a queste idiozie sui rischi di malattie dovute al 5G.”

Il direttore medico del NHS Inglese Stephen Powis ha rincarato la dose: "Si tratta di completa immondizia, fake news del peggior genere. La realtà -ha anche detto Powis - è che le reti di telefonia mobile sono di fondamentale importanza per tutti noi, soprattutto adesso che chiediamo a tutti di rimanere a casa. Sono disgustato dal fatto che le persone possano agire contro la stessa infrastruttura indispensabile per rispondere a questa emergenza sanitaria.”

Intanto l'Irlanda ha esteso il blocco fino al 18 maggio mentre le scuole riapriranno a settembre. Boris Johnson vuole invece rispedire gli inglesi al lavoro dal 26 maggio qualora il contagio dovesse abbassarsi considerevolmente.

Il bilancio delle vittime in UK è salito 28.310 dopo che altri 621 sono morti nelle ultime 24 ore.