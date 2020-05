Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ricorda, a MilanNews.it, la Coppa dei Campioni vinta dai rossoneri contro lo Steaua Bucarest: “Sapevamo che dalla Romania non sarebbe arrivato nessuno ma non ci saremmo mai aspettati una folla simile arrivati a Barcellona. Quando siamo saliti sul pullman e ci siamo diretti allo stadio la sfilata dei tifosi rossoneri ci ha accompagnato per tutto il tempo. Terminare tutto questo con un risultato simile a coronamento fu unico. La cosa da ricordare, tuttavia, oltre alla coppa fu che quella vittoria ne valse due: il Milan, infatti, aveva contro tutta la UEFA che non voleva che noi vincessimo. Il presidente Berlusconi, infatti, aveva fatto delle dichiarazioni con l'intenzione di crearsi una propria Lega e questo non piacque alla UEFA e di conseguenza nelle partite ci mandarono degli arbitri contrari a noi. Nonostante questo siamo riusciti a vincere”.