Aurelio Virgili, figlio del mitico Giuseppe “Pecos Bill” in viola dal ’54 al ’58, ha una stretta amicizia con l’attuale tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Il Corriere dello Sport lo ha intervistato a proposito della gara di domani. “Come vivrà la partita? Farà il suo lavoro da avversario per 90′ poi diventerà di nuovo tifoso della Fiorentina“, Poi ha aggiunto un interessante aneddoto: “Quando non riesce a vedere la partita mi chiede sempre “come s’è giocato”? Una volta mi ha detto che a fine carriera viene ad allenare la Fiorentina gratis"