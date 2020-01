Virtus Entella-Cremonese 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 5' Ciofani (C), 35' De Luca G. (E)



Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli (82' Adorjan), Toscano, Eramo (62' Nizzetto); Currarino; De Luca G., Mancosu (70' Morra). All. Boscaglia .



Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Bianchetti, Terranova, Migliore; Arini, Gustafson, Valzania (58' Palombi); Piccolo (82' Gaetano), Ciofani, Deli (20' Boultam). All. Rastelli.



Arbitro: Di Martino della sezione di Teramo



Ammoniti: 15' Valzania (C), 30' Mazzitelli (E), 32' Currarino (E), 47' Terranova (C), 68' Gustafson (C), 78' Boultam (C)