Luigi "Gigi" Fresco dal 1982 è presidente oltre che allenatore della Virtus Verona, orgoglio del quartiere Borgo Venezia: "Siamo antifascisti e antirazzisti, però gli ultras dell'Hellas ci rispettano. Qualche volta ho pensato di esonerarmi, poi la domenica ho vinto e ci ho ripensato". A guidare il tifo della squadra la band punk Los Fastidios che al patron-mister ha dedicato un brano: "El nuestro comandante": ora affronterà il Pescara nei playoff di Serie C, per la promozione in B, con l'arma Juanito Gomez, ex punta dell'Hellas, oltre ad Halfredsson e Fabbro.