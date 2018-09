Piero Camilli non arretra di un millimetro ed è deciso a ritirare la Viterbese se la squadra non sarà tolta dal girone C. Ha tuonato il presidente: "Martedì contro la Sicula Leonzio non giochiamo, l’ho già comunicato alla Questura di Viterbo e all’Osservatorio. Se poi il girone continuerà ad essere sempre lo stesso non disputeremo nemmeno le partite seguenti. Faccio sul serio, non sto scherzando".



La società ha anche sospeso la campagna abbonamenti rendendo noto che "gli abbonamenti già emessi verranno rimborsati interamente a partire dal 27 settembre, dopo la terza gara di campionato che la squadra diserterà".



Camilli avrebbe contattato anche alcuni dei giocatori più importanti della squadra invitandoli a cominciare a guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione. Gli uomini di Giovanni Lopez riprendono ad allenarsi oggi fino a domenica. Poi saranno liberi fino a giovedì e faranno gli allenamenti fino alla domenica successiva, ma senza giocare.