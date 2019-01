Martin Odegaard, talento norvegese che venne acquistato nel 2015, a 16, dal Real Madrid, ora gioca nel Vitesse. Queste le sue parole sul passato in Spagna: "Pensavo fosse un'ottima soluzione quella di andare subito in Spagna, allenarmi con la Prima Squadra e giocare con le riserve allenate da Zidane - spiega a Tv Vitesse - Ero giovane e dovevo sì giocare ma anche allenarmi con grandi giocatori. Ecco perché il Real era l'opzione migliore per me. E' stato speciale lavorare con Zidane".



SUL DEBUTTO - "Prima della partita (contro il Getafe nel maggio 2015) mi dissero che avrei giocato l'ultima mezz'ora. Entrai al posto di Ronaldo, un momento di cui vado molto orgoglioso".



SUL FUTURO - "Voglio tornare al Real Madrid, sarebbe incredibile. Devo lavorare sodo e vedere cosa succedere. Sarei felice di tornare lì".