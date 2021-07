Vito Dell'Aquila, oro olimpico di Taekwondo a Tokyo 2020, è intervenuto a Tutti Convocati e ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, che pratica la medesima arte marziale: "Siamo fieri che uno come Ibra abbia praticato il Taewkondo: lo fa per la mente, per arrivare all'equilibrio".