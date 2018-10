Pavel Vrba, allenatore del Viktoria Plzen, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: “Le ultime trasferte le abbiamo perse, spero che domani andrà bene. Cerchiamo di fare un calcio propositivo. Dobbiamo adattarci anche all'avversario, ma ce la metteremo tutta. Di Francesco? Non vorrei pronunciarmi sull'allenatore, è un compito vostro. Ho visto le ultime partite. Ho visto anche il derby: lì la Roma ha dimostrato la sua forza. Come sta Kopec? Ha un infortunio alla caviglia, non sappiamo quando giocherà. Ho delle idee ma deciderò domani. Schick? Nella Roma c'è grande concorrenza e lui non ha vita facile. Non è facile fare il titolare. Procházka? Roman ci aiuta molto nelle partite difficili e nelle azioni offensive. Domani sarà una partite difficile e dovremo contare su di lui anche in difesa. Quali sono le qualità della Roma? Se si guardano le loro partite appare chiaro che siano forti nella fase di transizione. Dzeko ha le sue qualità. Anche centrocampo e difesa sono forti. Dzeko? Quando Dzeko ha giocato in Repubblica Ceca mi è dispiaciuto che non abbia preso la cittadinanza ceca (dal 2005 al 2007 ha giocato con Usti nad Labem e Teplice, ndr)”.