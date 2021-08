Quella di domenica scorsa è stata la giornata più incredibile della storia dello sport italiano, con l’oro di(che poteva anche in un certo senso essere atteso) e quello assolutamente imprevisto di. Il fatto che un italiano sia l’uomo più veloce del mondo è qualcosa di così incredibile che facciamo ancora fatica a crederci.Così, il giorno dopo, quello in cui si realizza veramente quello che è successo,titolano all’unisono Guardian, Washington Post e Times;”, scrive invece il Boston Globe, che ricorda anche come “nessuno dei suoi rivali conoscesse il nuovo campione olimpico”, a partire dal secondo classificato, lo statunitense(che però era un quattrocentista prima di queste Olimpiadi, come ricorda il Corriere). I suoi miglioramenti sono così improvvisi da risultare sospetti, scrive il Post.. Non è colpa sua se la storia dell'atletica leggera fa sospettare per i miglioramenti così improvvisi e così enormi”. D’altronde, scrive il Times,(escluse ovviamente quelle di Bolt), ricordiamo noi., però, le risposte non si sono fatte attendere. Jacobs non se n’è ancora curato, come direbbe Dante, e continua a festeggiare un risultato storico. A difenderlo ci hanno pensato però(ultima medaglia d’oro italiana alle olimpiadi di atletica, con una carriera poi rovinata dalle reiterate accuse, rivelatesi poi infondate, di doping) e(anche lui ex mezzofondista ed ora). “Quando uno va forte escono sempre queste storie messe in giro da parte di alcuni invidiosi. Sembra che quasi ci si debba scusare di essere andato così veloce. Queste accuse velate che ho letto sono molto tristi ma per fortuna lasciano il tempo che trovano. Marcell ha scritto la storia dello sport italiano, si deve godere il momento" ha dichiarato l’altoatesino ad Adnkronos. "Sospetti miserabili", ha invece commentato, molto più lapidario, Mei. Freschissime sono infine le dichiarazioni di: “Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista. Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta.. Il numero dei test è impressionante. Per questo la mia è una difesa a spada tratta di Marcell”.. La mancanza di sportività degli inglesi dopo la sconfitta di Wembley non c’è bisogno di ricordarla, ci pensano loro quasi ogni giorno. Gli americani, invece,, subito spalleggiati anche dai cugini britannici. D’altronde, buon sangue non mente: a perdere non ce la fanno proprio.