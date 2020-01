Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori: una lunga storia d'amore e due figli, poi la rottura definitiva. #GFVIP pic.twitter.com/Whf1VI7LzY — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2020

Un incontro tanto atteso e che ci emoziona tantissimo #GFVIP pic.twitter.com/Yl6ARQVbFR — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2020

. L'ex presidente della Fiorentina è entrato per qualche minuto nella casa per salutare la sua ex moglie