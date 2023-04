La Lega calcio di serie A non ha perso l’occasione, ieri sera, di annunciare su Twitter che, per la prima volta in assoluto, cinque squadre italiane sono in semifinale nelle maggiori competizioni europee.Lungi da me voler contestare i fatti,In secondo luogo, moltissimo è dovuto ad un tabellone che, a questo punto, promuoverà un’italiana finalista della massima competizione internazionale. Detto sommessamente che nel 2003 le finaliste erano due (MIlan e Juventus), nessuna semifinale è paragonabile a Real Madrid-Manchester City. Opinioni che diventeranno fatti.. C’è una classe media del calcio italiano competitiva almeno quanto le inglesi (West Ham), le spagnole (lo specialista Siviglia), le tedesche (Bayer Leverkusen), le olandesi (AZ Alkmaar).Ma certe coppe, inutile negarlo, pesano meno: la Fiorentina, che ha rischiato l’osso del collo con il Lech Poznan, perdendo in casa 3-2, troverà il Basilea, sesto nel campionato svizzero. Una semifinale possibilissima per i viola, ma non esaltante per il valore dell’avversario.