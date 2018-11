Il cuore di Emilianoè diviso a metà. Da una parte la Fiorentina, la squadra del cuore e dell'infanzia, dall'altra la, la società dove si è rilanciato. Il portiere oggi allo Sporting Lisbona ovviamente è già in clima derby: "Seguirò il derby in televisione." ha detto a Telenord il 'Bufalo'. "Entrambe ci arrivano in un momento non molto positivo, mi aspetto una gara un po’ tesa. È una partita speciale, ma resta una partita di calcio. Vince chi resta più lucido, cercando di restare fuori dalle pressioni e dal fatto che si stia disputando un derby. Serve giocare a calcio, cercando di fare le cose nel modo migliore. Sono consapevole che non sia semplice, abbiamo visto pochi derby giocati bene, chi ci riesce ha maggiori possibilità di farcela".Grande nostalgia per Genova e per la Sampdoria: "È la mia seconda esperienza all’estero in carriera., ho vissuto quattro anni bellissimi a Genova, sia in città che nella squadra.Mancano tante cose che fanno poi parte della quotidianità. Purtroppo sono state fatte delle scelte e sono state intraprese strade diverse, bisogna abituarcisi.". Nonostante ciò, Viviano è ancora in contatto con la Samp: "Sono comunque rimasto incon il presidente Ferrero e i dirigenti, con i quali mi sento tutt’ora. Sono state fatte scelte diverse, bisogna accettarle. L’affetto verso i colori blucerchiati - conclude - resta intatto"