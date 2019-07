"So che il Torino sta cercando un portiere da affiancare a Sirigu, ho sempre giocato, ma prenderei in considerazione la possibilità di fare il secondo a Salvatore, che è un amico e un portiere forte. E poi Torino è una piazza storica. Fino ad un paio di anni fa non avrei preso in considerazione l’ipotesi di fare il secondo. Oggi dipende dalla piazza e dalle condizioni. Ci penserei”. Parole queste pronunciate da Emiliano Viviano ai microfoni di Tuttomercatoweb.



Parole che sono state lette anche dal presidente granata Urbano Cairo e dal direttore sportivo Massimo Bava che ora sta valutando se puntare o no sul portiere in uscita dallo Sporting Lisbona. Per il ruolo di vice-Sirigu il Torino sta valutando anche Alberto Paleari del Cittadella e Lorenzo Montipò del Benevento.