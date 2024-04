Viviano sicuro su Inter-Cagliari: 'Il gol di Viola è ridicolo, una delle cose peggiori mai viste. Mi viene da ridere!'

L'attuale portiere dell'Ascoli, a TVPlay, ha parlato del mancato annullamento del gol di Nicolas Viola con l'assist di braccio per Lapadula. ""., nella sfida di San Siro contro l’Inter, valida per la 32esima giornata di Serie A: Viola ha punito una dormita della difesa nerazzurra, approfittando del tocco di Lapadula che, tuttavia, ha colpito col braccio il pallone durante l'assist, prima che il compagno battesse Sommer. La rete è stata convalidata, senza che il VAR intervenisse.

Togliamoci dalla testa che ci possa essere volontà o immediatezza, che non c'entra. Il giocatore che ha segnato non è colui che ha toccato il pallone col braccio. Noi spesso parliamo del fatto che un giocatore tenta di togliere il braccio, avvicinandolo al corpo. In questo caso il movimento è contrario, il braccio tende ad allargarsi e dobbiamo considerare l'aumento del volume corporeo. Ha aumentato il volume corporeo? Sì, e tanto basta.