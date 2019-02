Carissimi blogger, lettori di VxL e calciomercato.com,finalmente ci siamo! Gennaio, che ha visto l'entrata in vigore del nuovo bando 2019, è ormai alle spalle e siamo qui per decretare il vincitore del mese a cui va il nostro premio di maggior valore,E' stata una bellissima sfida quella per i primi tre posti, combattuta fino alla fine e fino alla fine quanto mai incerta, data la poca differenza di punteggio tra i tre blogger: al terzo postocon un punteggio diuna buonissima media di 8.08 e 6 articoli scritti; secondo posto peril punteggio, 8.18 la media e 7 gli articoli; mentre al primo posto... con un punteggio totale die un'ottima media di 8.35 per 5 articoli,, che, pensate, il 24 di gennaio eracon due articoli e scrivendone soltanto altri 3 è passato con un balzo al primo posto, a dimostrazione del fatto che vincere non è impossibile e tutti possono provarci.PRECISAZIONE: ricordiamo che per entrare a far parte della classifica mensile È NECESSARIO AVER SCRITTO ALMENO 4 PEZZI durante il mese. Prima di lasciare spazio ad, vogliamo esprimere tutta la nostra gioia e soddisfazione su questo primo mese di bando che ha finalmente vistoe non falsi punteggi ottenuti con letture fasulle, commenti buttati lì solo per fare numero e sterili polemiche.Magicamente diversi utenti 'sospetti' sono spariti e nella community sta tornando un clima sereno, 'pulito', l'atmosfera tra i blogger è molto più rilassata e le polemiche alle spalle, insomma... finalmente si rivede quello che è il vero spirito di VxL:. Inoltre, siamo immensamente soddisfatti che a vincere questo premio sia stato proprio un blogger come Oozora,mai sopra le righe e sempre corretto ed educato nell'esternazione dei propri pareri commentando gli altri blogger, per cui non possiamo far altro che fargli i nostri più sentiti complimenti.Ed ora, come promesso, ecco le parole e la reazione a caldo di Oozora alla comunicazione di aver vinto il: “Avete voglia di confrontare le vostre idee con il resto della community? Iscrivetevi e mettetevi in gioco”. ANEDDOTI E NON SOLO, SU VXL TUTTA L’INTERVISTA AL VINCITORE OOZORA!