La figura dicontinua ad essere centrale nelle discussioni fra i tifosi della, dopo il ko in Champions contro il Barcellona. Il blogger bianconero Ciccio Indi si spinge a paragonare l'attuale allenatore con, rivedendo alcuni problemi già emersi lo scorso anno. Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/89715​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.