ha infilato infatti un'altra prestazione di quelle in cui proprio non riesce a inserirsi nel sistema bianconero, impalpabile sotto ogni punto di vista. Un problema di condizione c'è, tutta la stagione è stata d'altronde contraddistinta da questo inseguimento della forma migliore: doveva essere gestito inizialmente invece è stato spremuto dal debutto col Sassuolo del 15 agosto fino allo stop con il Benfica del 24 ottobre, poi con il Mondiale in mezzo è sparito dai radar della Juve causa pubalgia fino al 29 gennaio, giorno del ritorno in campo contro il Monza. Da lì in poi sono stati tre i gol segnati in nove presenze (due alla Salernitana, uno al Nantes), ma il suo reale re-inserimento nel sistema Juve sta procedendo fin troppo a rilento.Quasi inevitabilmente si infiammano le voci di mercato sul suo conto, già a gennaio si è mosso qualcosa ed è stato qualcosa di concreto. Per giugno poi proprio Vlahovic sembra destinato a diventare il pezzo dell'argenteria bianconera più pregiato su cui mezza Europa è pronta a fiondarsi. Nel frattempo però c'è bisogno di un Vlahovic diverso, dentro alla Juve in tutto e per tutto. Come ha già dimostrato di poter essere, come però si sta vedendo per troppo poco tempo.