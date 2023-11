La fiammata di Dusan Vlahovic ha portato la Juventus in vantaggio sull'Inter nella super sfida scudetto. Un gol voluto, di rabbia, con prima la palla conquistata a centrocampo e poi lo scatto in area a raccogliere l'assist di Federico Chiesa e depositarlo in rete alle spalle di Yann Sommer.



Poi l'esultanza, non la solita, più sentita, quasi polemica come per dire: "Ah quindi ho segnato davvero io?", mostrando poi con rabbia la maglia con su scritto il suo nome ai tifosi e successivamente sottolineando ancora la marcatura a mezzo telecamera.



La punta serba dopo settimane e settimane negative in zona gol e le pesanti critiche di chi voleva Kean titolare al posto suo in campo, ha fatto capire e notare con il suo gol che così scarso come lo dipingono non è anche mimando il gesto della "chiacchiera" come per dire: "voi parlate e io segno".