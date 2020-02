Dusan Vlahovic ha convinto la Fiorentina che gli rinnoverà il contratto in scadenza 30 giugno 2023 portando la scadenza al 30 giugno 2025 con sostanziale aumento dell'ingaggio. Secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, il dettaglio più importante resta legato alla clausola rescissoria che il club viola sta cercando di non far mettere nel suo contratto. Il motivo? Chi lo vorrà dovrà trattare apertamente con il patron Commisso.