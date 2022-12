Ha ripreso a correre in campo solo venerdì. "Ma tra correre e giocare, ce ne passa...", spiega Max Allegri. Serve ancora tempo a Dusan Vlahovic, che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere in panchina contro il Napoli. Intanto le sirene di mercato non si placano, così come le voci riferite a un suo malumore. Ma per portarlo subito via dalla Juve serviranno comunque almeno (almeno) 90 milioni: lo sa anche Darko Ristic, che pure continua a rispondere alle chiamate in arrivo dalla Premier (Arsenal, United, Chelsea su tutti) e non solo (occhio a Psg e Bayern).