L'attaccante della Fiorentina, autore già di 13 gol nel corso di questa stagione, ha concesso un'intervista a Repubblica, nella quale si è soffermato sulla situazione delicata in casa viola, sul suo rendimento e nella quale ha parlato anche di futuro.in Italia ma molto apprezzato pure all'estero, il classe 2000 è uno dei giovani centravanti in rampa di lancio nel panorama internazionale.riflettori puntati addosso? portano grandi responsabilità. Alla mia età fai un gol e sei un fenomeno, sbagli due partite e sei un flop. So come funziona. Mi concentro, testa sulle spalle e piedi per terra. Non so se e dove arriverò, ma un giorno, voltandomi indietro, vorrei non avere rimpianti".Sulle sue doti di gran lavoratore: ": i tiri di destro, lo stop spalle alla porta, l’uno contro uno, il dribbling. Il trucco è ripetere il movimento all’infinito."., perché crede in se stesso: "Haaland lo guardo, cerco di capire come si muove, come finalizza. Però poi mi concentro sui miei punti forti e su quelli deboli. "Non è bello per me essere alto 1 e 90 e non far gol di testa".Sulle voci di mercato: "Commisso farà di tutto per portare in alto la squadra perché è ambizioso.".Sulla lettera d'addio di"C’era molta umanità dentro.Tu non ti preoccupare e gioca tranquillo’. Non segnavo e lui mi ha fatto battere i rigori per sbloccarmi".