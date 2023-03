Dusan Vlahovic è in crisi. L'attaccante serbo può lasciare la Juve nel prossimo mercato estivo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, piace a tanti: dal Bayern Monaco alle big inglesi (Tottenham e Manchester United) e se dovesse arrivare un'offerta monstre, sufficiente per ripagare l'investimento fatto un anno fa per acquistarlo dalla Fiorentina, la Juventus non farebbe barricate.