Qualche minuto contro l'Inter - stava pure per segnare con un colpo di testa finito di poco fuori - e niente di più. Dusan Vlahovic è tornato a Firenze dall'esperienza in Nazionale più carico che mai. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il 00' cercherà di farsi spazio a suon di gol, magari con la Primavera, con cui ha già iniziato a segnare: l'obiettivo è trovare posto, anche dall'inizio, in una gara casalinga.