Vlahovic: 'Sto già pensando a come vincere il prossimo trofeo. Siamo la Juventus, dobbiamo puntare a tutto'

Dusan, attaccante dellache ha deciso la finale di Coppa Italia con un gol nei primi minuti all'Atalanta, ha parlato a Mediaset:"Devo ringraziare tutti, abbiamo centrato i due obiettivi che ci eravamo posti a inizio anno. L'Inter ha vinto meritatamente, complimenti a loro e all'Atalanta per oggi, io sto già pensando a come vincere altri trofei. Io posso garantire che non abbiamo cambiato nulla quando siamo calati in inverno, non ci girava. L'anno prossimo dobbiamo puntare a vincere tutto, siamo la Juve, è nel DNA di questo club".

L'attaccante serbo, a segno nella sua seconda finale di Coppa Italia dopo il gol in quella persa due anni fa contro l'Inter, è al suo primo trofeo alla Juventus. Prima di stasera, aveva vinto un'altra Coppa Italia, sì, ma nella categoria Primavera, con la maglia della Fiorentina, segnando una doppietta nella finale 2019.