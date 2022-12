visto che dovrà allenarsi a parte nella prima settimana del raduno della Juventus e quindi salterà l’amichevole con l’Arsenal. Un alibi forte, sicuramente, che peròRicordare, per credere, quali erano le premesse e le aspettative quando la Juventus lo pagò 70 milioni di euro, il 28 gennaio 2022, guarda caso proprio il giorno del suo ventiduesimo compleanno.Arrivato a Firenze nel 2018, premiato come miglior giovane per la stagione 2020-2021, Vlahovic ha chiuso la sua avventura in maglia viola segnando 20 gol in 24 partite, tra campionato e coppa.Anche chi scrive era convinto che si trattasse di un grande acquisto in generale e di un ottimo investimento per il futuro in particolare, visto che Vlahovic aveva soltanto 22 anni. Un centravanti ideale per tutti, anche per il Milan che puntava sui giovani e aveva bisogno di pensare al futuro, al di là del presente garantito dal trentacinquenne Giroud e dal quarantenne Ibrahimovic. Una convinzione avvalorata dall’ottima partenza del neojuventino, subito in gol al debutto in campionato contro il Verona il 6 febbraio e soprattutto subito in gol, dopo appena 32 secondi, al debutto in Champions sedici sere più tardi negli ottavi contro il Villarreal. Un record perché è stato il primo bianconero capace di segnare all’esordio in una gara a eliminazione diretta. La successiva doppietta contro l’Empoli sembrava un ulteriore passo verso il definitivo decollo. Sembrava, perché poi sono incominciate le difficoltà e le perplessità.E’ vero che allo stop di questo campionato, a cavallo del Mondiale, aveva segnato 6 gol, di cui uno su rigore, ma è anche vero che Vlahovic nel corso di un anno intero non ha fatto la differenza, o perlomeno non si è rivelato il valore aggiunto della Juventus, bocciata in Champions e costretta ad accontentarsi del quarto posto in campionato., perché Vlahovic ha giocato soltanto 79’ nella Serbia, segnando un gol che non è servito per evitare una precoce eliminazione.. La Juventus ha bisogno del miglior Vlahovic, quello che un anno fa acquistò dalla Fiorentina, e tocca a lui quindi dimostrare il proprio valore.A scanso di equivoci, nessun paragone con Cristiano Ronaldo, per l’età e per l’ingaggio. Vlahovic non è a fine carriera come il portoghese per cui, nel momento più difficile per la società, e di riflesso per la squadra, ha il dovere di regalare i gol della ripartenza e della speranza ai tifosi bianconeri. Anno nuovo e vita nuova, quindi, per dimenticare il suo 2022, più nero che bianconero.