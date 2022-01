Il popolo della Fiorentina è pronto ad incassare un altro duro colpo, dopo l'addio di Chiesa nell'estate 2020: Dusan Vlahovic pare sempre più vicino a seguire lo stesso percorso e ad accasarsi alla Juventus già in questa finestra di mercato. Una situazione esplosiva che covava sotto la cenere da tempo e che è destinata a scatenare la reazione del tifo organizzato viola: la notte scorsa, in coincidenza con le indiscrezioni sull'accelerazione da parte dei bianconeri dopo l'apertura ufficiale del ds della Fiorentina Pradé, all'esterno del "Franchi" sono comparsi due striscioni dai contenuti durissimi nei confronti di Vlahovic.



GLI STRISCIONI - I primi tangibili segnali che la luna di miele è definitivamente conclusa: "Il rispetto non si conquista a suon di gol. Vlahovic gobbo di m...a", recita uno dei due messaggi scritti su un lenzuolo. Decisamente dai contorni razzisti e più minatorio l'altro: "Le tue guardie non ti salveranno la vita. Zingaro, per te è finita". Se le prossime ore saranno decisive per consentire ai due club di provare a raggiungere un accordo sulla cifra e sulla formula dell'operazione, a Firenze sale la tensione. Lo strappo tra la piazza e il suo bambino prodigio è pressoché ai titoli di coda.