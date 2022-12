Nikola Vlasic, esterno del Torino e della Croazia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport restando vago sul futuro: "Mi sento di condividere questa gioia con i tifosi del Torino. Sono fantastici. Dal primo giorno che sono arrivato in città, mi hanno portato per mano. Quando li incontro per strada mi ripetono sempre 'Grande Toro', 'Grande Toro'. Tutti mi chiedono di restare a lungo. Sono molto felice al Toro, vediamo quello che accadrà in estate, ma in questo momento voglio solo godermi la gioia e il divertimento di indossare quella maglia e pensare a vincere le partite per farli felici".