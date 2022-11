. Si è passati infatti da un periodo in cui i bianconeri galleggiavano all'ottava posizione in campionato vincendo una sola gara delle 6 del girone di Champions, a un altro in cui è stato superato l', è stata raggiunta la Roma, e il Milan secondo in classifica dista solo quattro punti. Ma c'è grande fiducia anche per quello che sarà il cammino in, non solo per il livello dell'avversario pescato ai sorteggi (i francesi del), ma anche e soprattutto per la crescita che la squadra sta dimostrando in queste ultime uscite, che lascia ben sperare per un'ipotetica vittoria finale.e che in pochi giorni hanno saputo caricarsi l'intera squadra sulle spalle.