Mancano poche ore, poi sarà il momento di tornare in campo. La Juve è già in finale di Coppa Italia, Napoli e Inter sono pronte a giocarsi l’ultimo posto disponibile. Appuntamento alle ore 21, stadio San Paolo. Calciomercato.com è andato a scovare per le strade della città le voci dei tifosi: come stanno vivendo l’avvicinamento alla prima partita post coronavirus? Pronostici? Tutto nel nostro approfondimento video.