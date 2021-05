“Conceiçao non era nella mia lista, è un buon allenatore, ma”. Parole importanti quelle del presidente del Napoli, Aurelio, che a RTP in Portogallo ha risposto così sull’allenatore attualmente al Porto e soprattutto sul profilo che ha in mente la società per la panchina dopo l’addio di Rino da oggi ufficialmente alla Fiorentina ). Sono state ore frenetiche in casale scorse e lo saranno anche le prossime, fino all’annuncio del nuovo allenatore. “È già trovato e lo annunceremo tra una settimana”, ha detto sempre il numero uno del Napoli oggi in Portogallo a Maisfutebol dopo ulteriori chiarimenti su Conceiçao ( qui tutte le parole ).- Sono i due nomi che intrigano il presidente De Laurentiis.. La mancata qualificazione alla prossima Champions League è un aspetto importante, ma Spalletti non ha chiuso la porta al Napoli con l'Europa League. L’altro nome che stuzzica il numero uno del Napoli è, suo pupillo da un paio d'anni. Domani, in questo senso,. Un profilo molto gradito a De Laurentiis è quello di Massimiliano, ma al momento aspetta novità su due fronti: Juventus e Real Madrid.- Poi ci sono le possibili sorprese:, allenatore dello Spezia,, che ha conquistato la Serie A alla guida dell’Empoli, stravincendo la Serie B.. Ha brillato lo Spezia a Napoli, proprio sotto gli occhi del presidente, che ha apprezzato il modo di giocare della squadra guidata da Italiano e l'ha seguita anche in altre occasioni durante il campionato. Ha dominato la Serie B l'Empoli, guidato dall'allenatore 41enne che presto incontrerà la dirigenza per parlare del futuro. Due profili alla Sarri, due prime scelte italiane: sono ore frenetiche per la panchina del Napoli., nonostante i contatti avuti con la società ( lo ha svelato lo stesso allenatore del Lille ).