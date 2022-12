. Ilè a caccia di un nuovo selezionatore dopo l'addio dia seguito del disastro nei Mondiali in Qatar e la ricerca parte con un annuncio sul sito ufficiale della Federazione. "", si legge nel comunicato ufficiale che apre alle candidature:, che saranno poi esaminate da una 'task force'. Una scelta curiosa ma non nuova per il Belgio, che già nel 2016, per cercare il sostituto di Marc Wilmots, aveva seguito una strategia simile così come in precedenza Costa d'Avorio e Camerun.- Con la pubblicazione del posto vacante, abbiamo ufficialmente avviato oggi il processo di selezione per il nuovo allenatore della Nazionale.Anche dopo l'eliminazione anticipata ai Mondiali in Qatar, la Federazione rimane molto ambiziosa per il futuro. Tutti gli elementi sono presenti per mantenere il successo in futuro. Sta al nuovo allenatore della Nazionale lavorare con quello che c'è e portarci a nuovi successi.La Federazione è alla ricerca di un allenatore della nazionale a tempo pieno che sappia vincere. Il nuovo allenatore della nazionale è estremamente ambizioso e ha la necessaria esperienza internazionale ai massimi livelli, conoscenze e intuizioni tattiche calcistiche e le giuste capacità personali. È un vincitore seriale con esperienza nella gestione dei migliori giocatori. Sa puntare sulla creazione di un gruppo affiatato e sa integrare i giovani. La Federazione calcistica è alla ricerca di un esperto tattico che supporti le sue scelte con dati, tecnologia e parametri oggettivi e attinga alle competenze e alla struttura sportiva della Federazione.Le domande devono pervenire entro il 10 gennaio 2023, dopodiché il processo di selezione sarà avviato dalla Task Force.Negli ultimi anni, la RBFA ha lavorato su solide basi sportive. Il cuore tecnico riunisce tutto ciò che riguarda l'organizzazione sportiva: le squadre nazionali (giovanili), la visione del calcio attraverso le diverse fasce d'età, i dati e la tecnologia, l'analisi delle prestazioni, lo scouting e il rilevamento dei talenti, la salute e le prestazioni, il futsal, e questo per entrambi squadre maschili e femminili.Il nucleo tecnico sarà guidato da un forte duo complementare. Oltre al direttore operativo del calcio (Jelle Schelstraete), che guida l'organizzazione sportiva, la Federazione cercherà un direttore sportivo del calcio d'élite, che custodirà la visione del calcio per le varie squadre nazionali e gestirà gli allenatori delle nazionali."Negli ultimi giorni abbiamo impiegato molto tempo con la Task Force per valutare la situazione sportiva. Siamo unanimemente sulla stessa pagina e rimaniamo particolarmente ambiziosi. Crediamo fortemente in questa generazione di calciatori. La Federazione ora cercherà un nuovo top coach per portarci a nuovi successi. Il nucleo tecnico sarà guidato da un duo e rafforzato da un profilo calcistico con esperienza internazionale di altissimo livello".