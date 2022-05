In Francia, al Rennes c'è Benjamin Bourigeaud che strizza l'occhio al mercato: "In dieci anni ho giocato in due club, ora voglio fare un'esperienza all'estero" ha detto a Canal Plus. Secondo la stampa francese la notizia è arrivata anche in casa Lazio, che ha messo da tempo il suo nome nella lista dei profili da studiare.