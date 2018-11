L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti dell'Inter dal punto di vista della volontà ma ne sottolinea anche i limiti di rosa e spiega come i nerazzurri non abbiano saputo approfittare dell'iniziale assenza di Eriksen dal terreno di gioco.



“Pochettino ha aiutato l’Inter tenendo fuori incomprensibilmente il danese, ma evidentemente ha tanta qualità di scorta: Lamela, Alli, Moura… Nell’azione del gol, Brozovic perde Sissoko perché stremato. Ma come può uscire? Dietro di lui chi? Sottolineati i meriti etici dell’Inter, bisogna evidenziarne i limiti. Contro un Tottenham modesto, come quello di ieri a Wembley, l’Inter avrebbe dovuto imporsi, assaltarlo. Ne aveva voglia, ma non i mezzi per farlo”.