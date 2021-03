Mergim Vojvoda è stata una delle scommesse estive del Torino: arrivato dallo Standard Liegi per essere il terzino destro titolare della formazione granata, il calciatore kosovaro ha ben presto perso il posto in campo, con Marco Giampaolo e Davide Nicola che hanno finito per preferirgli il giovane Wilfried Singo.



Vojvoda fino a questo momento non ha convinto totalmente e non è certo di restare al Torino anche nella prossima stagione: in questo finale di campionato dovrà dimostrare di meritarsi la maglia granata.