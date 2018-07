Tutto è iniziato con una battuta. Jorge Mendes e la Juve hanno fatto insieme l’operazione Cancelo, lì è nata la suggestione Cristiano Ronaldo. Il manager ha detto, quasi come battuta: "Ma perché non prendete Ronaldo?". "È impossibile", hanno risposto i dirigenti bianconeri quasi sorridendo. "Non è impossibile come credete", sarebbe stata la risposta in un dialogo ipotetico tra le parti.