Gentile Procuratore,sono un papà appassionato di calcio con un figlio davvero malato di calciomercato. In questi giorni mi ha espresso il desiderio di andare a Milano al calciomercato per assistere, sia pure da semplici spettatori, allo spettacolo delle trattative delle ultime ore di mercato. E' possibile portarlo pagando un biglietto di ingresso? Non nego che sarei anch'io molto interessato a vedere come funziona il tutto. Gabriele di GenovaGentile Gabriele, non siete i soli a inoltrare questa richiesta di eventuale partecipazione alle ultime tre giornate diperché hanno accesso alle sale dello Sheraton Hotel di Milano (sede ufficiale delle ultime tre giornate di calciomercato: 29-30-31 gennaio) solo gli addetti ai lavori, direttori sportivi, agenti sportivi (iscritti ai registri CONI e FIGC), agenti sportivi stranieri, calciatori (per le firme ovviamente dei loro contratti), giornalisti sportivi e, più in generale, tutti coloro che siano accreditati da società di calcio e istituzioni calcistiche nazionali e internazionali a essere presenti.