. È questa la domanda posta su Instagram da una pagina dedicata ai tifosi del Napoli. Nulla di strano, se non fosse che tra i 'like' di risposta c'è anche quello di un giocatore strettamente legato alla vicenda: Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, infatti, prima ha messo il suo apprezzamento e poi successivamente ha rimosso il 'mi piace'. Il web, però, non ha perdonato e ha immortalato il ‘like’ di Milik al possibile arrivo al Napoli di Icardi.