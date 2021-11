Wattens è un piccolo comune di poco meno di 8mila abitanti nel distretto di Innsbruck-Land, Tirolo. 13 km a est di Innsbruck, la città è famosa più per il museo aziendale della cristalleria Swarovski che per il calcio.tra campionato e coppa nazionale. Tre reti nelle ultime tre partite, tanto per capirci.- Attaccante classe '98 di proprietà della Juventus, in estate ha preso un biglietto di sola andata per l'Austria e non se n'è pentito. Nuova esperienza di calcio e di vita, in valigia sogni e speranze di un ragazzo pronto a misurarsi in un campionato estero., tra i quali anche quelli decisivi con Austria Vienna e Lask.- Nella mente scorrono ricordi e sacrifici di una vita: dal debutto tra i pro con il Venezia nel 2018 a quello con la maglia della Juventus in Serie A due anni dopo contro la Roma nell'anno di Sarri (in quell'occasione in panchina c'era il vice Martusciello)., lo studiano da lontano e seguono la crescita del ragazzo senza perderlo di vista. Vrioni alla conquista dell'Austria, lo Swarowski Tirol trascinato da un... gioiello italo-albanese